Claudio Baglioni sceglie Torino per il gran finale | il GrandTour si chiuderà in Piazza San Carlo
Un finale monumentale per un viaggio altrettanto straordinario. Sarà Piazza San Carlo a Torino la destinazione definitiva del “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni. Il 18 settembre 2026, il cuore barocco e sociale del capoluogo piemontese accoglierà la "compagnia del giro" per il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Claudio Baglioni canta da Mattarella e annuncia il finale del suo “GrandTour” - Prima la partecipazione al concerto di Natale al Senato, poi la notizia del concerto a Torino con cui si concluderà il tour del 2026 ... radioitalia.it
Concerto di Natale in Senato con Claudio Baglioni e Orchestra e Coro del Teatro San Carlo di Napoli - facebook.com facebook
Claudio Baglioni ospite d'onore Concerto di Natale nell'Aula del Senato x.com
