Claudio Baglioni riceve la Martinella da La Russa al Concerto di Natale al Senato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 Nel corso del concerto di Natale in Senato, Claudio Baglioni ha ricevuto dal presidente del Senato Ignazio La Russa la Martinella, campanella simbolo storico del Senato, come riconoscimento per la sua carriera e per l'ideazione del "GrandTour La vita è adesso". "Potrebbe essere anche una 'Jingle bell', una composizione natalizia", ha detto il cantautore facendo suonare la campanella. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Claudio Baglioni conquista il Senato con il concerto di Natale davanti a Mattarella e La Russa (video) Leggi anche: Claudio Baglioni al Concerto di Natale 2025 nell’Aula del Senato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Claudio Baglioni riceve la Martinella dal presidente La Russa; Baglioni in Senato per il concerto di Natale riceve la martinella dal presidente. La Russa: «La usi per mettere ordine nella musica italiana»; Concerto di Natale in Senato, Claudio Baglioni riceve la Martinella dal presidente Mattarella: il riconoscimento per la prestigiosa...; Se Claudio Baglioni in Senato ricorda alla politica il bisogno di una “visione”. Claudio Baglioni riceve la Martinella da La Russa al Concerto di Natale al Senato - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Concerto in Senato, messaggi di pace e la musica di Claudio Baglioni che riceve la martinella - Il presidente del Senato ha donato la campanella al cantautore dicendo di usarla "per mettere ordine nella musica italiana". msn.com

Baglioni canta in Senato per il concerto di Natale e riceve la martinella dal presidente - Claudio Baglioni ha scelto tre pezzi cult del suo repertorio per l'esibizione nell'aula di palazzo Madama: "Strada facendo", "Avrai" e "La vita è adesso". msn.com

Agenzia Vista. . Claudio Baglioni al concerto di Natale in Senato: Grazie, un privilegio essere qui - facebook.com facebook

Claudio Baglioni ospite d'onore Concerto di Natale nell'Aula del Senato x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.