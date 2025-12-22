Claudio Baglioni a Torino l’ultima data del GrandTour La vita è adesso

Claudio Baglioni si esibisce a Torino nell'ultima data del suo “GrandTour La vita è adesso”. L'evento si svolge in Piazza San Carlo, offrendo al pubblico un'occasione speciale per ascoltare dal vivo uno dei cantautori più noti della musica italiana. La serata rappresenta la conclusione di un tour che ha attraversato diverse città, portando sul palco le sue più celebri canzoni.

foto di Angelo Trani TORINO – Piazza San Carlo a Torino è la destinazione finale del “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni. La compagnia del giro arriverà, il 18 settembre 2026, nella magnifica piazza, cuore storico e sociale del capoluogo piemontese, per il concerto di chiusura, al termine del viaggio nei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano, iniziato a Venezia il 29 giugno in Piazza San Marco. La spedizione del “GrandTour LA VITA È ADESSO” – il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’album più venduto di sempre in Italia, “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE” – si arricchisce di una nuova e straordinaria tappa che concluderà il “GrandTour”: 18 settembre 2026 – Piazza San Carlo, Torino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

