Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt senza rivali Vinatzer in top ten

Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo lo slalom dell’Alta Badia. Il fuoriclasse svizzero si trova a quota 805 punti in graduatoria: il vantaggio sul norvegese Timon Haugan, ora secondo, è di 445 lunghezze. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo nono a quota 295 punti. Ne lla classifica di specialità comanda invece il norvegese Timon Haugan con 245 punti, 63 in più del francese Clement Noel, secondo con 182, mentre Alex Vinatzer è dodicesimo a quota 88. Dopo i Giochi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

