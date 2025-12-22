Classifica allenatori 2025 Inzaghi tra i migliori al mondo | tre italiani nella top ten

Inter News 24 Classifica allenatori 2025: l'International Federation of Football History & Statistics premia i tecnici più influenti dell'anno solare. Gli ultimi giorni dell'anno solare sono tradizionalmente dedicati ai bilanci, e anche il calcio non fa eccezione. L' International Federation of Football History & Statistics ha pubblicato la classifica dei migliori allenatori del 2025, una graduatoria che tiene conto dei risultati ottenuti, del peso delle competizioni vinte e dell'impatto sul gioco espresso dalle squadre guidate. Nella top ten figurano tre tecnici italiani, tra cui l'ex allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, conferma del valore della scuola tricolore a livello internazionale.

