Clan Amato Pagato scena muta degli indagati Si costituisce in carcere Pasquale Foria

Nel corso degli interrogatori presso il carcere di Secondigliano, gli indagati del clan Amato Pagato hanno mantenuto un atteggiamento di silenzio. Tra loro, anche Pasquale Foria si è costituito in carcere. Sono stati ascoltati gli interrogatori di garanzia di Vastarelli Gennaro, De Blasio Luigi e Diano Ciro, assistiti dai rispettivi avvocati. La vicenda prosegue con l'attenzione sul procedimento giudiziario in corso.

Clan Amato Pagato, scena muta degli indagati. Si costituisce in carcere anche Foria Pasquale Si sono celebrati presso il carcere di Secondigliano gli interrogatori di garanzia degli indagati Vastarelli Gennaro, De Blasio Luigi e Diano Ciro, che difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Gandolfo.

