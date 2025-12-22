Cittadella pareggio d’oro Girone d’andata 6° posto

Cittadella, mister Iori: «Molto soddisfatto per la vittoria e i gol. Andata da 6, nel ritorno spero saremo da 8 o 9» - La soddisfazione del tecnico granata nel post gara di Gorgonzola, dopo il successo marchiato Cecchetto e Amatucci ... padovaoggi.it

Cittadella, aria di riscatto per mister Iori: «Serve lucidità. Chiudiamo bene il girone: il Novara è squadra vera» - In conferenza stampa per presentare il match con il Novara, il tecnico granata archivia definitivamente il Trento e vuole i tre punti contro i piemontesi ... padovaoggi.it

Domenica 14/12/25 | ore 14.30 - - Stadio Tombolato - Cittadella Finisce in pareggio una sfida che era iniziata nel peggiore dei modi. Sembrava dovesse essere una goleada, con i granata inermi. Poi però il vento è - facebook.com facebook

Cittadella-Novara 2-2: Novara avanti 2-0 (Alberti, Basso) ma in dieci per l'espulsione di Khailoti; Cittadella rimonta con Redolfi e Falcinelli. Novara recrimina. #Novara #Cittadella #SerieC x.com

