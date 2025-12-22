Cittadella pareggio d’oro Girone d’andata 6° posto
CITTADELLA 0 PISTOIESE 0 CITTADELLA (3-5-2): Anino; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti (40’st Manzotti), Mandelli, Dodaro, Marchetti, Sardella (42’st Camara); Caprioni (19’st Arrondini), Morello (42’st Calanca). A disp. Celenza, Teresi, Formato, Diletto, Sala. All. Gori PISTOIESE (4-3-1-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino; Rossi (38’st Kharmoud), Maldonado (24’st Rizq), Biagi (48’st Pellizzari); Campagna (31’st Alluci); Diallo, Russo. A disp. Arlanch, Accardi, Sciortino, Bastianelli, Brugognone. All. Andreucci. Arbitro: Pelaia di Pavia Note: ammoniti Sabotic, Biagi, Mandelli, Diallo, Maldonado, Russo, Rizq, Marchetti La Cittadella chiude con un pari prestigioso contro la corazzata Pistoiese il suo girone di andata e con 28 punti (+7 rispetto all’andata di un anno fa) rimane a tiro della zona playoff, sesta col Palazzolo a -3 proprio dagli arancioni toscani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
