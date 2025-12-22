Città spagnola risorge con la lotteria di Natale | mezzo miliardo di premi dopo essere stata distrutta dagli incendi

Dopo un’estate segnata da incendi devastanti e dalla chiusura di uno storico zuccherificio, la città di La Bañeza è stata baciata da El Gordo: centinaia di milioni al luogo simbolo di riscatto dopo un anno drammatico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Città di Castello, mamma muore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso

Leggi anche: Negli ospedali lombardi arriva mezzo miliardo di euro: 300 milioni andranno alla Città della Salute

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spagna, presentata tradizionale pubblicità della Lotteria di Natale 2025 - Il 22 dicembre si terrà l'estrazione straordinaria della Lotteria di Natale, con 2590 milioni di euro di premi. it.euronews.com

Quale numero sarà estratto alla lotteria di Natale spagnola secondo l'AI e dove trovarlo - Euronews analizza risultati, statistiche e curiosità del Gordo digitale La tradizionale estrazione di Natale della lotteria ... it.euronews.com

Miniserie spagnola Città delle Ombre veramente bella, 6 episodi da guardare tutti d'un fiato - facebook.com facebook