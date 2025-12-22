Cisti grande quanto un'arancia nel polmone feto operato in utero e salvato al Bambino Gesù
Una cisti di notevoli dimensioni nel polmone di un feto ha rappresentato un rischio significativo per la sua vita. Grazie a un intervento eseguito in utero presso il Bambino Gesù, il bambino è stato salvato.
