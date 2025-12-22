Cisterna Volley è crisi nera Con Modena arriva un’altra sconfitta

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ crisi nera nel Cisterna Volley che a Modena rimedia la sesta sconfitta consecutiva e la nona sulle 12 giocate dall’inizio del campionato.L'analisi della partita Ancora una volta la squadra di coach Morato ha messo in mostra i suoi due volti sfoderando la sua versione migliore (nel secondo set. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

cisterna volley 232 crisi nera con modena arriva un8217altra sconfitta

© Latinatoday.it - Cisterna Volley, è crisi nera. Con Modena arriva un’altra sconfitta

Leggi anche: Cisterna Volley, con Lube arriva la terza sconfitta in campionato

Leggi anche: Pallavolo, il Cisterna Volley non sa più vincere: con Padova arriva la quinta sconfitta consecutiva

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

cisterna volley 232 crisiPallavolo SL – Aria pesante a Cisterna: la sconfitta con Padova apre la crisi - E' quinta sconfitta consecutiva per il sestetto pontino: in classifica Padova si porta al quartultimo posto (+5 su Cisterna) sca ... ivolleymagazine.it

Volley, Monza-Cisterna &#232; la sfida salvezza per restare in SuperLega - La regular season della SuperLega di pallavolo volge al termine e sono tanti i verdetti ancora da sancire nell’ultima giornata, sia per la parte alta che quella bassa della classifica. it.blastingnews.com

Volley, SuperLega: Trentino ospita Cisterna in gara 1 dei quarti - coda, ovvero la sfida tra la prima classificata della fase di Regular Season e l’ultima squadra a ... it.blastingnews.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.