Cisterna Volley è crisi nera Con Modena arriva un’altra sconfitta
E’ crisi nera nel Cisterna Volley che a Modena rimedia la sesta sconfitta consecutiva e la nona sulle 12 giocate dall’inizio del campionato.L'analisi della partita Ancora una volta la squadra di coach Morato ha messo in mostra i suoi due volti sfoderando la sua versione migliore (nel secondo set. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
