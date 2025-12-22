Cisterna Volley è crisi nera Con Modena arriva un’altra sconfitta

E’ crisi nera nel Cisterna Volley che a Modena rimedia la sesta sconfitta consecutiva e la nona sulle 12 giocate dall’inizio del campionato.L'analisi della partita Ancora una volta la squadra di coach Morato ha messo in mostra i suoi due volti sfoderando la sua versione migliore (nel secondo set. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Cisterna Volley, è crisi nera. Con Modena arriva un’altra sconfitta Leggi anche: Cisterna Volley, con Lube arriva la terza sconfitta in campionato Leggi anche: Pallavolo, il Cisterna Volley non sa più vincere: con Padova arriva la quinta sconfitta consecutiva Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pallavolo SL – Aria pesante a Cisterna: la sconfitta con Padova apre la crisi - E' quinta sconfitta consecutiva per il sestetto pontino: in classifica Padova si porta al quartultimo posto (+5 su Cisterna) sca ... ivolleymagazine.it

Volley, Monza-Cisterna è la sfida salvezza per restare in SuperLega - La regular season della SuperLega di pallavolo volge al termine e sono tanti i verdetti ancora da sancire nell’ultima giornata, sia per la parte alta che quella bassa della classifica. it.blastingnews.com

Volley, SuperLega: Trentino ospita Cisterna in gara 1 dei quarti - coda, ovvero la sfida tra la prima classificata della fase di Regular Season e l’ultima squadra a ... it.blastingnews.com

Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca Valsa Group Modena vs. Cisterna Volley - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 - facebook.com facebook

! Cisterna Volley Domenica 14 Dicembre 2025 Ore 18.00 Palasport di Cisterna di Latina (LT) Diretta VBTV #DNAbianconero #PiùDiUnaSquadra #SoneparPadova x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.