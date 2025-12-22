Con il passare delle settimane di gravidanza diventano sempre più evidenti le dimensioni del pancione. Dimensioni che incidono non soltanto sul baricentro, l’affaticamento e la libertà di movimento quotidiana, ma che condizionano anche l’esperienza di guida. Una delle domande più ricorrenti tra le donne in gravidanza riguarda proprio l’obbligo o l’esonero dell’indossare la cintura di sicurezza quando si è alla guida o a bordo di un’automobile. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’uso delle cinture di sicurezza in gravidanza. Cosa dice la legge. L’ articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che sia il conducente che i passeggeri di quadricicli leggeri, automobili, furgoni leggeri e autocarri destinati al trasporto di merci, hanno l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza quando il mezzo è in marcia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cinture di sicurezza in gravidanza sono obbligatorie? È più sicuro metterle o no?

Leggi anche: Sicurezza stradale, chi ha un titolo di studio più alto utilizza più frequentemente cinture, casco e dispositivi per bambini

Leggi anche: Perché sui treni non ci sono cinture di sicurezza: la spiegazione degli esperti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cinture di sicurezza in gravidanza sono obbligatorie? È più sicuro metterle o no? - L'uso delle cinture di sicurezza in gravidanza è obbligatorio (salvo alcuni casi). gravidanzaonline.it