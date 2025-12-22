Cinture di sicurezza in gravidanza sono obbligatorie? È più sicuro metterle o no?
Le cinture di sicurezza sono obbligatorie durante la gravidanza e rappresentano un elemento fondamentale per la sicurezza della madre e del bambino. Nonostante le dimensioni crescenti del pancione, indossarle correttamente aiuta a ridurre i rischi in caso di incidente. È importante conoscere le modalità di utilizzo più sicure e adeguate per garantire protezione senza compromettere il comfort durante tutto il periodo di gravidanza.
Con il passare delle settimane di gravidanza diventano sempre più evidenti le dimensioni del pancione. Dimensioni che incidono non soltanto sul baricentro, l’affaticamento e la libertà di movimento quotidiana, ma che condizionano anche l’esperienza di guida. Una delle domande più ricorrenti tra le donne in gravidanza riguarda proprio l’obbligo o l’esonero dell’indossare la cintura di sicurezza quando si è alla guida o a bordo di un’automobile. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’uso delle cinture di sicurezza in gravidanza. Cosa dice la legge. L’ articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che sia il conducente che i passeggeri di quadricicli leggeri, automobili, furgoni leggeri e autocarri destinati al trasporto di merci, hanno l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza quando il mezzo è in marcia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
