Cinture di sicurezza in gravidanza sono obbligatorie? È più sicuro metterle o no?
Durante la gravidanza, l'uso delle cinture di sicurezza rappresenta una scelta importante per la sicurezza della madre e del bambino. Pur con il pancione crescente, è fondamentale indossarle correttamente per ridurre i rischi in caso di incidente. In Italia, l’obbligo di utilizzo delle cinture si mantiene anche durante la gravidanza, garantendo una maggiore protezione senza compromettere il comfort. È sempre consigliabile seguire le indicazioni del medico e adottare le misure di sicurezza appropriate.
Con il passare delle settimane di gravidanza diventano sempre più evidenti le dimensioni del pancione. Dimensioni che incidono non soltanto sul baricentro, l’affaticamento e la libertà di movimento quotidiana, ma che condizionano anche l’esperienza di guida. Una delle domande più ricorrenti tra le donne in gravidanza riguarda proprio l’obbligo o l’esonero dell’indossare la cintura di sicurezza quando si è alla guida o a bordo di un’automobile. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’uso delle cinture di sicurezza in gravidanza. Cosa dice la legge. L’ articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che sia il conducente che i passeggeri di quadricicli leggeri, automobili, furgoni leggeri e autocarri destinati al trasporto di merci, hanno l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza quando il mezzo è in marcia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
