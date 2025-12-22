Cinema sotto choc addio all’amato attore | colleghi e fan sconvolti

Nei primi giorni che precedono il Natale, il mondo dello spettacolo americano è stato scosso da una notizia improvvisa e dolorosa. Un attore statunitense, apprezzato per ruoli intensi e spesso legati a personaggi tormentati, è morto venerdì 19 dicembre all’età di 46 anni. Secondo quanto riportato dal Medical Examiner della Contea di Los Angeles, la causa del decesso è il suicidio per impiccagione, un dettaglio che ha reso ancora più drammatico l’impatto della notizia tra colleghi e fan. Nato a Baltimore nel 1979, aveva iniziato a muovere i primi passi tra cinema e televisione all’inizio degli anni Duemila, costruendo lentamente una carriera solida, fatta di interpretazioni mai banali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

