Cinema attesa per Marty Supreme | apertura da record negli Usa

Roma, 22 dic. (askanews) – Apertura americana eccezionale per “Marty Supreme”, il nuovo film A24 con Timothée Chalamet, diretto da Josh Safdie, uscito negli Stati Uniti in pre-release in sole sei sale selezionate e balzato immediatamente nella top 10. Il film, con Chalamet nei panni di Marty Mauser, un giovane che sogna di diventare un campione di ping-pong negli anni ’50, ha registrato il più alto incasso medio per sala per un film in limited release negli Stati Uniti degli ultimi anni, diventando la migliore apertura di questo tipo per A24 e una delle più rilevanti dell’ultimo decennio. In Italia, dopo essere stato presentato in anteprima al Torino Film Festival, sarà al cinema dal 22 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

