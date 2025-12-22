Cinecittà World accende le feste da Santo Stefano alla Befana tra attrazioni show e un Capodanno non-stop di 12 ore

Pomezia, 22 dicembre 2025 – Prosegue il Natale di Cinecittà World. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma resta aperto durante le feste, da Santo Stefano all’Epifania, con un’offerta ricca di attrazioni, show, magia e un Capodanno non-stop dalle 6pm alle 6am. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la notte di San Silvestro: 12 ore di intrattenimento in un unico biglietto per un pubblico trasversale che va dalle famiglie ai più giovani. Il 31 dicembre, il Parco si trasforma in un grande Villaggio del divertimento e dà il benvenuto al 2026 con 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, cene e cenoni, spettacoli dal vivo, fuochi d’artificio, DJ set e un palinsesto musicale trasversale che attraversa tutte le generazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

