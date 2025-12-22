Cielo Soliz Flores Campionessa Italiana di Taekwondo

Brillano gli atleti dell'accademia Taekwondo del maestro Andrea Rocciola ai campionati italiani di Taekwondo di Jesolo dello scorso fine settimana. La squadra modenese conquista quattro medaglie e porta a casa un bagaglio di esperienza che sarà utile nel prossimo futuro.Bissa il successo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Cielo Soliz Flores Campionessa Italiana di Taekwondo - Bissa il successo dell'anno scorso Cielo Soliz Flores, che si laurea campionessa italiana 2025 dopo una gara attenta, precisa e di qualità. modenatoday.it

