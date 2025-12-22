Ciclocross Mathieu van der Poel è inarrestabile | trionfo al Trofee di Hofstade battuto Van Aert Gioele Bertolini in top-20
Benvenuti nel pianeta Mathieu van der Poel, abitante uno. Poco spazio rimane per i rivali impegnati nel circuito del ciclocross. Da quando il fenomenale olandese ha avviato la sua stagione, tra sentieri sterrati e fango, ha imposto la propria autorità in qualità di campione del mondo della disciplina. Oggi era in programma l’X2O Trofee di Hofstade, e anche questa competizione belga è stata segnata dall’impronta del fuoriclasse neerlandese. Dopo un esordio vittorioso a Namur, van der Poel ha proseguito la sua interpretazione da “Cannibale”, conquistando le prove d i sabato 20 dicembre ad Anversa, quella di ieri a Koksijde e l’odierna a Hofstade. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert
Leggi anche: Ciclocross: ad Anversa spettacolo per la prima sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert
Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; Come vedere in diretta Mathieu Van der Poel a Namur; Quando il ciclocross oggi in tv, Anversa 2025: orari Van der Poel e Van Aert, canale, streaming; Cross, Van der Poel sa solo vincere: domina anche ad Anversa.
Ciclocross, Mathieu van der Poel è inarrestabile: trionfo al Trofee di Hofstade, battuto Van Aert. Gioele Bertolini in top-20 - Poco spazio rimane per i rivali impegnati nel circuito del ciclocross. oasport.it
Ciclocross: Mathieu van der Poel trionfa anche a Koksijde. Azzurri fuori dalla top-15 - L'inverno è appena iniziato, ma Mathieu van der Poel ha già messo il suo timbro. oasport.it
Van der Poel conquista anche Koksijde, sette top ten per gli azzurri - Il campione olandese domina la tappa di Coppa del Mondo di Koksijde; tra le donne, nuovo successo di Lucinda Brand ... it.blastingnews.com
La fine di un’era del ciclocross, quella del dominio assoluto di Mathieu van der Poel, potrebbe essere più vicina che mai. Addirittura, quella del 2025/2026 potrebbe essere la sua ultima stagione nel ciclocross. - facebook.com facebook
CDM Ciclocross, Mathieu Van Der Poel fa 3 su 3 a Koksijde! x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.