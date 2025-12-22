Benvenuti nel pianeta Mathieu van der Poel, abitante uno. Poco spazio rimane per i rivali impegnati nel circuito del ciclocross. Da quando il fenomenale olandese ha avviato la sua stagione, tra sentieri sterrati e fango, ha imposto la propria autorità in qualità di campione del mondo della disciplina. Oggi era in programma l’X2O Trofee di Hofstade, e anche questa competizione belga è stata segnata dall’impronta del fuoriclasse neerlandese. Dopo un esordio vittorioso a Namur, van der Poel ha proseguito la sua interpretazione da “Cannibale”, conquistando le prove d i sabato 20 dicembre ad Anversa, quella di ieri a Koksijde e l’odierna a Hofstade. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ciclocross, Mathieu van der Poel è inarrestabile: trionfo al Trofee di Hofstade, battuto Van Aert. Gioele Bertolini in top-20

