Ciclocross dominio senza fine per Van Der Poel | vittoria anche a Hofstade

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 dicembre 2025 - Prima Namur, poi Anversa, Koksijde e infine Hofstade: il comune denominatore si chiama Mathieu Van Der Poel, che si conferma un cecchino quest'anno nel ciclocross, con un clamoroso 4 su 4 nelle gare disputate, che diventa addirittura 15 su 15 se si allarga lo spettro a tutte le gare disputate nel fango a partire da gennaio 2024.   La gara e le dichiarazioni di Van Der Poel.   Rispetto a ieri, oggi in gara erano presenti anche Wout Van Aert e Thibau Nys: il primo è salito sul secondo gradino del podio, il secondo no, preceduto da Niels Vandeputte. Davanti a tutti si è piazzato Van Der Poel, a centro 3 volte negli ultimi 3 giorni e oggi con un dominio precoce, partito già al secondo giro dopo la prestazione leggermente al risparmio di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

