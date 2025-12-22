Cibi illegali e potenzialmente pericolosi per la salute | sequestrate a Linate 6,5 tonnellate di alimenti

Milano, 22 dicembre 2025 – Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Milano all' aeroporto di Linate, negli ultimi sei mesi dell'anno in corso hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale vietata dall'Unione europea. Rischio malattie infettive. Si tratta infatti di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l'importazione e la cui immissione nel territorio dell'Unione europea avrebbe potuto rappresentare un importante rischio di introduzione di malattie infettive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

