Notizia fresca giunta in redazione: Hansi Flick ha lodato la superba prestazione di Joan Garcia con il Barcellona,??sostenendo che ci ha “salvato” nella vittoria per 2-0 sul Villarreal di domenica. Il Barcellona ha ripristinato il suo vantaggio di quattro punti in testa alla Liga grazie alla vittoria, con Raphinha e Lamine Yamal che hanno segnato i gol contro i padroni di casa in 10 uomini. La squadra di Flick è stata prolifica sotto porta nel 2025, segnando 169 gol in 60 partite in tutte le competizioni, mentre ha segnato in ciascuna delle ultime 38 partite della Liga (103 gol). Ma è stato dall’altra parte del campo che Flick ha voluto attirare l’attenzione, con Garcia che ha effettuato cinque parate e un passaggio mentre teneva a bada il Villarreal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

´Ci ha salvato in molte occasioni´ – Flick loda l'influenza di Garcia nella vittoria del Villarreal

