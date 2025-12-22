Christmas Party di Real Estate Revolution | solidarietà eccellenza artigianale e identità napoletana

Real Estate Revolution celebra Napoli attraverso cultura, artigianato e impegno sociale. Il ricavato della serata devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon Giovedì 18 dicembre, in Via dei mille 13 a Napoli, alle ore 18:30, Real Estate Revolution ha promosso una serata esclusiva che ha unito eccellenza artigianale, memoria culturale e solidarietà. L’evento ha voluto restituire l’immagine di una Napoli autentica e contemporanea, capace di dialogare con il mondo attraverso i suoi valori più profondi. Real Estate Revolution, realtà di riferimento nel panorama immobiliare napoletano con cinque sedi affiliate al brand Gabetti, opera forte specializzazione negli immobili di pregio e una visione orientata alla valorizzazione culturale del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

