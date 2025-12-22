Christian De Sica a Che Tempo che Fa | il cenone di Natale in pigiama con Carlo Verdone
Christian De Sica racconta il suo Natale ospite di “Che Tempo che Fa” sul Nove: “Ceniamo a casa noi i figli e due amici nostri e siamo tutti in pigiama perché si sta più comodi”, scherza l’attore. “Viene anche Carlo Verdone ma non si mette il pigiama perché viene da fuori e piglia freddo”. ha aggiunto de Sica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
