Christian De Sica racconta il suo Natale ospite di “Che Tempo che Fa” sul Nove: “Ceniamo a casa noi i figli e due amici nostri e siamo tutti in pigiama perché si sta più comodi”, scherza l’attore. “Viene anche Carlo Verdone ma non si mette il pigiama perché viene da fuori e piglia freddo”. ha aggiunto de Sica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Christian De Sica a "Che Tempo che Fa": il cenone di Natale in pigiama con Carlo Verdone

