Il lavoro ibrido domina il Natale 2025: l’83% preferisce modelli flessibili. Zeta Service introduce smart working totale e nuove regole per il 2026. Il periodo natalizio si conferma il momento dell’anno in cui il lavoro ibrido diventa una vera e propria leva di benessere. A dimostrarlo è la crescente diffusione del Chrismart Working, il modello che permette di modulare tempi e luoghi di lavoro durante le settimane più dense di impegni familiari e personali. Una formula che sta prendendo piede in molte realtà italiane e internazionali e che trova un’applicazione concreta anche in Zeta Service, azienda specializzata in servizi HR e payroll, che per Natale ha scelto di adottare il 100% di smart working per tutte le sue persone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Chrismart Working, boom a Natale: flessibilità scelta da 8 su 10

Leggi anche: Lavoro, i giovani non vogliono più il posto fisso. Flessibilità, smart working e benessere emotivo: esiste anche la vita privata

Leggi anche: Lavoratori, In Italia crescono i “Working Poor”: in difficoltà 1 su 10. Maglia nera alla Campania

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

This year our little Elves have been working hard preparing Christmas presents Merry Christmas to your family from the Santa Teresa’s family. Maestra Theresa. - facebook.com facebook