Tylor Chase, volto noto di Nickelodeon nei primi Anni Duemila, è tornato al centro dell'attenzione pubblica per le sue attuali condizioni di vita. L'ex attore, oggi trentaseienne, è stato riconosciuto in un video diffuso sui social network, in cui appare in evidente difficoltà e in condizioni di estrema precarietà, presumibilmente come senzatetto a Los Angeles. Le immagini hanno riacceso il dibattito sul destino delle ex star bambine e sulle conseguenze dell'esposizione mediatica precoce, soprattutto in presenza di fragilità personali e problemi di salute mentale.

© Tvzap.it - Choc nello spettacolo, dalla fama della televisione alla rovina totale (VIDEO)

