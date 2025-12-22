Chivu si gode un Natale in testa con la sua Inter il regalo glielo ha già fatto la Juve! Ecco cosa dicono i precedenti dal 2000 ad oggi

Chivu si gode un Natale in testa con l'Inter, grazie anche al risultato ottenuto contro la Juventus. La storia della lotta scudetto dal 2000 ad oggi offre alcuni spunti di riflessione e analisi sui confronti tra le due squadre. Di seguito, un riepilogo dei principali precedenti e delle dinamiche che hanno caratterizzato questa sfida nel corso degli anni.

Inter News 24 Chivu si gode un Natale in testa con la sua Inter, il regalo glielo ha già fatto la Juve! I precedenti dal 2000 ad oggi per la lotta scudetto. Il primo regalo sotto l'albero di Appiano Gentile è arrivato con un leggero anticipo e porta il timbro inatteso di una rivale storica. Grazie alla vittoria della Juventus sulla Roma, l'Inter guidata dal tecnico Cristian Chivu potrà festeggiare il Natale guardando tutti dall'alto in basso, in solitaria. I giallorossi, che avevano l'opportunità di sfruttare il turno favorevole per il sorpasso, si sono fermati allo Stadium, permettendo ai nerazzurri di capitalizzare al massimo il primato riconquistato settimana scorsa.

Chivu versione Special: "Non sono scemo...". E così l'Inter si gode i gol di super Thuram - Più l'arguzia di Chivu, che riecheggia il suo Mourinho: «L'ha già detto qualcuno prima di me, non sono uno scemo». ilgiornale.it

Pagina 1 | Chivu: "Non sono a caccia di reputazione. Questo format un regalo a Inter e Milan" - Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nerazzurro, affiancato da Alessandro Bastoni, alla vigilia della semifinale contro il Bologna di Italiano ... msn.com

#Chivu si gode la vittoria dell'#Inter a Marassi: «Vincere qui contro il #Genoa di #DeRossi non è mai semplice, mi prendo il carattere e i tre punti». Il tecnico nerazzurro risponde a tono alle critiche: «Dicevano che eravamo finiti e da ottavo posto Noi co - facebook.com facebook

Chivu non sbaglia una sillaba. E, ora, si gode il momentaneo primo posto. #GenoaInter x.com

