Chivu ha ancora la fiducia dell’Inter ma c’è ancora qualcosa di irrisolto

L'Inter ha perso in semifinale di Supercoppa contro il Bologna, fallendo quindi la possibilità di vincere il primo trofeo stagionale. Nonostante ciò, la società sostiene il tecnico Cristian Chivu. L'Inter dà fiducia a Chivu, ma manca ancora qualcosa. La Gazzetta dello Sport scrive: L'Inter ha lasciato nel deserto l'ennesimo titolo e ha completato questo 2025 delle grandi illusioni: sei trofei in palio, tutti sfiorati con le dita, ma nessuno afferrato e sbaciucchiato. Per questo, la caduta è più dolorosa, perché si aggiunge alle altre: a furia di sbucciarsi le ginocchia, c'è sempre il rischio di abituarsi.

