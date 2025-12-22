Chivu ha ancora la fiducia dell’Inter ma c’è ancora qualcosa di irrisolto
L’Inter ha perso in semifinale di Supercoppa contro il Bologna, fallendo quindi la possibilità di vincere il primo trofeo stagionale. Nonostante ciò, la società sostiene il tecnico Cristian Chivu. L’Inter dà fiducia a Chivu, ma manca ancora qualcosa. La Gazzetta dello Sport scrive: L’Inter ha lasciato nel deserto l’ennesimo titolo e ha completato questo 2025 delle grandi illusioni: sei trofei in palio, tutti sfiorati con le dita, ma nessuno afferrato e sbaciucchiato. Per questo, la caduta è più dolorosa, perché si aggiunge alle altre: a furia di sbucciarsi le ginocchia, c’è sempre il rischio di abituarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Biolchi sul match dell’Olimpico: «Inter ancora un work in progress, ma Chivu ha già fatto tanto»
Leggi anche: Giaccherini su Inter Lazio: «Chivu ha una squadra fortissima ma non ancora al massimo»
Inter, Chivu: la sentenza su arbitri e VAR dopo il rigore su Bisseck, le accuse dei tifosi - Chivu analizza l’eliminazione dell’Inter contro il Bologna in Supercoppa: niente polemiche sugli arbitri, difesa delle scelte e fiducia nella rosa dopo i rigori. sport.virgilio.it
Inter, Chivu: “Rigori? Non si possono allenare. Si va avanti sempre a testa alta” - Chivu è partito dai rigori: “ A me basta il coraggio e la personalità di tirare i rigori, è una cosa che non si può allenare. gianlucadimarzio.com
Inter, Chivu: "Supercoppa? Non mi cambia nulla, non cerco la reputazione". E su Calhanoglu... - Il tecnico nerazzurro, accompagnato in sala stampa da Alessandro Bastoni, ha presentato la semifinale contro il Bologna: le dichiarazioni ... tuttosport.com
PALESTRA SUBITO! IL NAPOLI SU NORTON, CHIVU FIDUCIA AL PEPO MARTINEZ, CHIUDERE IL CERCHIO ARABO - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.