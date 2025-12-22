Chivu e l’incontro con la società | ecco di cosa si è parlato alla Pinetina

Inter News 24 L’incontro tra la società nerazzurra e mister Cristian Chivu è stato fruttuoso su più punti di vista. Ecco di che cosa si è parlato. Secondo l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, il clima in casa Inter è quello di una profonda e consapevole unità d’intenti. Non è stato un tradizionale e teatrale summit di crisi, ma piuttosto una lunga e proficua chiacchierata in diverse fasi — proseguita poi a pranzo con lo staff — quella che ha visto protagonisti i dirigenti e Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei meneghini. Il messaggio emerso è inequivocabile: la società, in ogni sua componente, vuole stringersi attorno al proprio allenatore, oggi più di ieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

