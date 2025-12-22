Chiusura notturna per lo svincolo della A14 Dir di Fornace Zarattini

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

chiusura notturna per lo svincolo della a14 dir di fornace zarattini

© Ravennatoday.it - Chiusura notturna per lo svincolo della A14 Dir di Fornace Zarattini

Leggi anche: Previsti lavori notturni: chiude un tratto dell'A14-Dir tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo

Leggi anche: Previsti lavori notturni: chiude un tratto dell'A14-Dir tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A14 dir, chiusura notturna per cinque ore per gli svincoli di Cotignola e Lugo; I lavori di questa settimana nel Veronese. Le modifiche alla viabilità.

chiusura notturna svincolo a14A14: chiuso per una notte il tratto tra Imola e Faenza per chi viaggia verso Ancona: lavori notturni di pavimentazione - Autostrade per l'Italia fa sapere che dalle 22 di domenica 21 alle 5 di lunedì 22 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso ... ravennanotizie.it

chiusura notturna svincolo a14Chiusura notturna A14 tra Rimini sud e Rimini nord per lavori di segnaletica - Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto ... altarimini.it

In A14 chiuso per una notte il tratto l’allacciamento A13 e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 - Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento ... sassuolo2000.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.