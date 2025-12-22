Chiude una delle prime autoscuole della Tuscia

Un pezzo di storia di Montefiascone dice “addio”. Dopo più di sessant'anni di attività, la storica Autoscuola Mocini chiude i battenti. Una notizia che, in una comunità piccola e unita come quella montefiasconese, ha fatto rapidamente il giro del paese, suscitando emozione e ricordi.La storia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Chiude l'autoscuola Mocini di Montefiascone, una delle prime della Tuscia.

