"Il problema sa qual è? E’ che non c’è tanta voglia di lavorare e di fare sacrifici", dice Sabrina Savioli (a sinistra) titolare dell’edicola di via Guerrini a Muraglia, davanti alla Casa del Popolo. Perché ieri è stato l’ultimo giorno di apertura di questa attività legata non solo alla vendita dei giornali, "e ne vendiamo tanti di ’Carlino’ soprattutto nei weekend", ma perché il locale ha anche una funzione di cartoleria, si fanno le fotocopie ed anche tutti i servizi legati all’autotrasporto". Fine di una storia lunga 14 anni? Questo è ancora da vedere in quanto si potrebbe essere davanti ad una morte apparente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude l’edicola, ma forse è solo ’morte apparente’

Leggi anche: Muraglia: chiude l’edicola: "Solo questioni di famiglia, perché il lavoro va bene"

Leggi anche: Zazzaroni: «Bielsa dice che la sconfitta è una morte apparente, ecco Conte è come lui»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Psaro, appelli nel vuoto, l’edicola storica di Muraglia chiude i battenti - facebook.com facebook

Chiude “Il Girasole”: la storica edicola di Largo Santa Barbara ci mancherà. La vicinanza di RietiLife e Sinagi x.com