Chip Neuraling al settimo paziente | Affetto da Sla ha recuperato autonomia digitale

Il chip Neuraling installato al settimo paziente permette a Jake Schneider, 35 anni di Austin, di recuperare autonomia digitale. Dopo la diagnosi di Sla nel febbraio 2022, questa tecnologia offre nuove possibilità di comunicazione e controllo dei dispositivi, rappresentando un passo avanti nel supporto alle persone affette da questa malattia neurodegenerativa. Un esempio di come l’innovazione possa migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Si chiama Jake Schneider, ha 35 anni ed è originario di Austin, in Texas (Stati Uniti). Alle spalle una diagnosi di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, arrivata nel febbraio 2022. Da allora un peggioramento progressivo e costante dei sintomi della malattia, in particolare nella mobilità di braccia e mani. Oggi Schneider è diventato il settimo paziente coinvolto nella sperimentazione clinica del chip di Neuralink, la società fondata da Elon Musk. E l'impianto cerebrale del dispositivo hi-tech - che funziona come un'interfaccia cervello-computer (Bci), in grado di registrare e decodificare l'attività neuronale associata all'intenzione di movimento, traducendola in comandi digitali - gli ha permesso di riconquistare l'indipendenza nell'utilizzo di dispositivi elettronici, come si riporta in una nota di Neuralink sul suo caso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

