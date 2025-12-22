Va in questura per avere informazioni sul permesso di soggiorno e finisce in carcere. È accaduto nei giorni scorsi e in manette è finito un pachistano di 54 anni. Il personale dell’Immigrazione, alla richiesta dello straniero, ha svolto accertamenti e approfondimenti circa la pratica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Chiede informazioni in questura ed esce in manette: doveva scontare quasi due anni di carcere

