Chiede informazioni in questura ed esce in manette | doveva scontare quasi due anni di carcere

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va in questura per avere informazioni sul permesso di soggiorno e finisce in carcere. È accaduto nei giorni scorsi e in manette è finito un pachistano di 54 anni. Il personale dell’Immigrazione, alla richiesta dello straniero, ha svolto accertamenti e approfondimenti circa la pratica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

chiede informazioni in questura ed esce in manette doveva scontare quasi due anni di carcere

© Ilpiacenza.it - Chiede informazioni in questura ed esce in manette: doveva scontare quasi due anni di carcere

