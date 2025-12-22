È fuori rosa e prendibile con la semplice formula del prestito Manca davvero pochissimo alla riapertura del calciomercato. Quello di gennaio, cosiddetto di riparazione e caratterizzato soprattutto da occasioni. Che poi è il politicamente corretto di ‘scarti’, di giocatori ai margini per un motivo o per un altro. Il rischio fregatura è dietro l’angolo. Un avviso ai naviganti, specie alle due milanesi: all’ Inter servirebbe un laterale destro vista la lunga assenza di Dumfries e i grossi limiti mostrati fin qui da Luis Henrique; al Milan una punta, per Fullkrug è molto avanti, e un difensore centrale come da richiesta di Max Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chiamano anche l’Inter: ‘No, grazie’. Nuovo affare col Milan a gennaio

Leggi anche: Mercato Juventus, il Milan bussa alle porte della Continassa: c’è quel nome nel mirino, l’affare potrebbe anche concretizzarsi a gennaio!

Leggi anche: Milan, il nuovo attaccante … grazie a Vlahovic! Ecco cosa potrebbe succedere a gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Non basta un secondo tempo giocato a buon livello: l’Inter crolla dal dischetto, Bologna in finale. La chiamano “lotteria dei rigori”, ma se non ne vinci una da 8 anni è inutile parlare di sfortuna. Fabrizio Biasin - facebook.com facebook

Non basta un secondo tempo giocato a buon livello: l’Inter crolla dal dischetto, Bologna in finale. La chiamano “lotteria dei rigori”, ma se non ne vinci una da 8 anni è inutile parlare di sfortuna. x.com