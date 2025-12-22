Chi vuol essere milionario pagelle 21 dicembre | Gerry Scotti perfetto 9 Mauro esilarante 8

Torna su Canale 5, Chi vuol essere milionario – Il torneo. Il programma condotto da Gerry Scotti ha conquistato il pubblico grazie ad una nuova formula capace di rendere il gioco ancora più emozionante e ricco di colpi di scena. Un format che si conferma vincente. Voto: 9. Dopo aver riportato in televisione La Ruota della Fortuna, battendo ogni record insieme a Samira Lui, Gerry Scotti è tornato in tv con un programma cult come Chi vuol essere milionario. Come accaduto per lo storico show di Mike Bongiorno, anche questo format è stato modificato per renderlo più attuale, pur conservando i suoi elementi di base.

Chi vuol essere milionario, pagelle 7 dicembre: il torneo (8), la rivelazione di Gerry sul cantante Ultimo (9) - Il Torneo”: ritmo più veloce, sfide tra concorrenti e una scalata emozionante chiusa con una vincita da centomila euro ... dilei.it

Pagelle ascolti tv domenica 14 dicembre: il Torneo di Chi Vuol Essere Milionario batte Sarà Sanremo - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di domenica 14 dicembre ha mescolato reality show, fiction e film. msn.com

Appuntamento con Pressing-Nel cuore dello sport fissato su Canale 5 dopo “Chi Vuol Essere Milionario” per commentare tutti i temi caldi della sedicesima giornata di campionato e la vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna in diretta e - facebook.com facebook

Una concorrente di “Chi vuol essere milionario” si è aggiudicata l'ambito premio da un milione di euro in gettoni d'oro x.com

