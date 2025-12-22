Sotto l’albero, i giocatori del Manchester City troveranno la bilancia: per chi sgarrerà durante le giornate natalizie, niente Nottingham Forest. La letterina ai calciatori è stata scritta da Pep Guardiola. “Quando torneranno, dopo tre giorni di pausa, voglio vedere come si ripresenteranno – le dichiarazioni rilasciate dopo il 3-0 all’Etihad sul West Ham – Voglio controllare. Immaginate un giocatore che ora è perfetto, ma che arriverà con tre chili in più. Prima dell’ultima partita, sono stati pesati. Stavano tutti bene, altrimenti qualcuno non sarebbe sceso in campo. Stessa storia dopo Natale: chi avrà esagerato, resterà a Manchester ad allenarsi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi sgarrerà in tavola a Natale non giocherà”: la dura regola di Guardiola (e i precedenti da Herrera a Capello)

