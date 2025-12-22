Era una giovane mamma di due bambini di 5 e 3 anni. Norma Meneke, 27 anni, è l'ultima vittima delle strade di sangue di Roma. È morta in un incidente stradale che si è consumato intorno alle 5:30 del mattino di lunedì 22 dicembre in viale dei Romagnoli, all'altezza di via Andrea da Garessio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Chi era Norma Meneke, la 27enne morta in un incidente ad Acilia. Era madre di due bambini

Leggi anche: Incidente a Ostia tra auto e bus Atac: è Norma Meneke la 27enne morta

Leggi anche: La prof morta mentre era in viaggio per la Costa Azzurra: era madre di due figli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incidente a Ostia tra auto e bus Atac: è Norma Meneke la 27enne morta - Lutto per la scomparsa improvvisa di Norma Meneke, la 27enne morta nell’incidente a Ostia. fanpage.it