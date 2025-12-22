Chi era Francesco Visintin morto nello schianto | l’amore per la medicina

Si chiamava Francesco Visintin, aveva 19 anni e studiava Medicina a Padova il ragazzo morto nel gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 22.30 di sabato ad Arcugnano, in via San Bernardino, nel Vicentino. La Renault Clio su cui viaggiava, con a bordo altri tre giovani, è uscita improvvisamente di carreggiata. Francesco, seduto sul lato passeggero, è morto sul colpo. Due coetanei e una ragazza di 17 anni sono rimasti gravemente feriti e trasferiti all’ ospedale San Bortolo di Vicenza. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i ragazzi dall’ abitacolo e mettere in sicurezza l’area, consentendo l’intervento dei sanitari del Suem 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

