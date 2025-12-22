Chi era Francesco Visintin il ragazzo morto nell'incidente a Vicenza | voleva diventare un medico
Francesco Visintin, 19 anni, studente di Medicina a Padova, è morto in un incidente ad Arcugnano. Brillante, animatore parrocchiale, sognava di diventare medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Francesco Visintin muore a 19 anni nell'incidente dopo la serata con gli amici, studiava medicina a Padova. Il papà: «Sognava di diventare medico» - Un’auto che si schianta contro un muro e nell’impatto perde la vita un ragazzo di 19 anni. ilgazzettino.it
AGGIORNAMENTO Incidente mortale ad Arcugnano: la vittima è Francesco Visintin, 19 anni di Torri di Quartesolo. Si era diplomato all'istituto Boscardin - facebook.com facebook
AGGIORNAMENTO Incidente mortale ad Arcugnano: la vittima è Francesco Visentin, 19 anni di Torri di Quartesolo. Si era diplomato all'istituto Boscardin x.com
