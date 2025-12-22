Chi era Fanil Sarvarov l’alto ufficiale russo fatto esplodere con 300 grammi di tritolo Perché qualcuno lo voleva morto

Chi era Fanil Sarvarov, l’alto ufficiale russo fatto esplodere con 300 grammi di tritolo. Perché qualcuno lo voleva morto Mosca, 22 dicembre 2025 – È stato ucciso da un’autobomba l’alto ufficiale delle Forze Armate russe Fanil Sarvarov. La sua morte solleva interrogativi sulle dinamiche interne e le tensioni all’interno delle istituzioni militari russe.

Mosca, 22 dicembre 2025 – È stato ucciso da ucciso da un'autobomba l'alto ufficiale delle Forze Armate russe Fanil Sarvarov. L'esplosione è scattata poco dopo che il 56enne ha messo in moto la vettura, investendo la parte anteriore del veicolo. Il militare è deceduto per le gravissime ferite riportate da schegge. Mosca parla di "attentato" e accusa "i servizi di Kiev". L'attentato è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina su via Jasenevaja, nel quartiere periferico di Jasenovo, zona sud-ovest di Mosca. Secondo la ricostruzione del Comitato Investigativo russo, un dispositivo esplosivo con aggancio magnetico era stato fissato sotto il pianale della Kia Sorento usata dal generale.

