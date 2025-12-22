Chi era Fanil Sarvarov l’alto ufficiale russo fatto esplodere con 300 grammi di tritolo Perché qualcuno lo voleva morto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi era Fanil Sarvarov, l’alto ufficiale russo fatto esplodere con 300 grammi di tritolo. Perché qualcuno lo voleva morto Mosca, 22 dicembre 2025 – È stato ucciso da un’autobomba l’alto ufficiale delle Forze Armate russe Fanil Sarvarov. La sua morte solleva interrogativi sulle dinamiche interne e le tensioni all’interno delle istituzioni militari russe.

Mosca, 22 dicembre 2025 – È stato ucciso da ucciso da un’autobomba  l’alto ufficiale delle Forze Armate russe  Fanil Sarvarov. L'esplosione è scattata poco dopo che il 56enne ha messo in moto la vettura, investendo la parte anteriore del veicolo. Il militare è deceduto per le gravissime ferite riportate da schegge. Mosca parla di “attentato” e accusa “i servizi di Kiev”.  L'attentato è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina su via Jasenevaja, nel quartiere periferico di Jasenovo, zona sud-ovest di Mosca. Secondo la ricostruzione del Comitato Investigativo russo, un dispositivo esplosivo con aggancio magnetico era stato fissato sotto il pianale della Kia Sorento usata dal generale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi era fanil sarvarov l8217alto ufficiale russo fatto esplodere con 300 grammi di tritolo perch233 qualcuno lo voleva morto

© Quotidiano.net - Chi era Fanil Sarvarov, l’alto ufficiale russo fatto esplodere con 300 grammi di tritolo. Perché qualcuno lo voleva morto

Leggi anche: Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca

Leggi anche: Attentato a Mosca, chi era il generale Fanil Sarvarov e perché è stato ucciso con una bomba

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

era fanil sarvarov l8217altoChi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca - Fanil Sarvarov, generale russo e responsabile dell’addestramento dell’esercito, è morto a Mosca in un attentato con autobomba ... fanpage.it

Generale ucciso a Mosca: chi era Fanil Sarvarov e qual era il suo ruolo nell’esercito russo - (Adnkronos) – Fanil Sarvarov, nato l’11 marzo 1969, è rimasto ucciso oggi a seguito dell’esplosione di un’auto nella zona sud di Mosca. ilmonito.it

era fanil sarvarov l8217altoChi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso da un autobomba a Mosca - Le indagini, l’ipotesi dei servizi ucraini e i precedenti eccellenti. policymakermag.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.