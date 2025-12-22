Chi era Fanil Sarvarov il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Fanil Sarvarov, generale russo e responsabile dell’addestramento dell’esercito, è morto a Mosca in un attentato con autobomba. Il Cremlino punta il dito contro Kiev. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Russia: omicidio generale Sarvarov, la pista dei servizi ucraini. Gli attentati da Dugina a Kirillow - Gli altri morti eccellenti colpiti nella capitale russa Nel dicembre 2024, ancora, il comandante delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica russe, Igor Kirillov, era stato invece ucciso ... msn.com
Mosca, chi era Fanil Sarvarov: il generale russo morto nell'esplosione - Capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa, il 56enne è stato ucciso da un ordigno equivalente a 300 grammi di tritolo, collocato sotto la sua automobile lungo via ... tg24.sky.it
Russia, esplosione d'auto a Mosca: muore Fanil Sarvarov. Le accuse all'Ucraina sulla morte - Il generale dello Stato Maggiore russo, Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo, è rimasto ucciso stamani a seguito ... iltempo.it
Uccisione eccellente a Mosca nell'esplosione della macchina a bordo della quale si trovava il tenente generale Fanil Sarvarov, capo del dipartimento di addestramento operativo dello stato maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa. Lo riferisce l' - facebook.com facebook
Fanil Sarvarov era capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo ed è morto a causa delle ferite riportate x.com
