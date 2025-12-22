Chi era Denise Ruggeri morta in Egitto dopo la collisione tra due navi da crociera sul Nilo

Insegnava all’Istituto comprensivo don Lorenzo Milani di Pizzoli. È rimasta ferita a causa di una caduta nella cabina durante l’impatto: secondo le prime ricostruzioni, sarebbe deceduta per una grave ferita al polmone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi era Denise Ruggeri, morta in Egitto dopo la collisione tra due navi da crociera sul Nilo Leggi anche: Tragedia sul Nilo, morta Denise Ruggeri: l’insegnante abruzzese vittima della collisione tra due navi da crociera Leggi anche: Collisione sul Nilo: chi era Denise Ruggeri, l'insegnante italiana morta mentre era in crociera Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chi era Denise Ruggeri, turista 47enne de L'Aquila, morta nello scontro tra navi da crociera; Scontro tra due imbarcazioni sul Nilo: morta turista abruzzese, aveva 47 anni; Denise Ruggeri, chi era la turista italiana morta nello scontro tra navi sul Nilo; Tragedia sul Nilo, chi era Denise Ruggeri: l’insegnante 47enne morta. Collisione sul Nilo: chi era Denise Ruggeri, l'italiana morta mentre era in crociera - La donna deceduta ieri a Luxor nella collisione tra due navi da crociera sul Nilo si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia ... ansa.it

