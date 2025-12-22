Chi era Denise Ruggeri la turista 47enne morta durante una crociera sul Nilo | lo scontro tra navi e la caduta

Era Denise Ruggeri, 47enne insegnante abruzzese, la donna morta sul Nilo nello scontro tra due navi da crociera vicino Luxor. Arrestati i capitani delle imbarcazioni coinvolte.

