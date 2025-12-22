chi era denise ruggeri la donna morta in crociera sul nilo

Domenica una donna italiana di 47 anni, Denise Ruggeri, ha perso la vita dopo un incidente avvenuto mentre era in crociera sul Nilo. Fatale è stato lo scontro tra due navi, a seguito del quale la donna è caduta, nella sua cabina, riportando una grave ferita a un polmone. In vacanza con il marito, un vigile del fuoco, Ruggeri era abruzzese e faceva la maestra d'asilo nell'istituto comprensivo don Lorenzo Milani di Pizzoli in provincia de L'Aquila, prestando le sue cure ai bambini della scuola dell’infanzia "Il Piccolo Principe". Purtroppo i tentativi disperati di prestarle soccorso sono stati vani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

