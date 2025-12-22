Chi era Denise l’italiana morta nello scontro tra navi da crociera

Si chiamava Denise Ruggeri, aveva 47 anni ed è morta in seguito allo scontro tra due navi da crociera avvenuto nella serata di domenica 21 dicembre in Egitto, sul fiume Nilo, all'altezza di Luxor. La donna era a bordo della nave Royal Beau Rivage, coinvolta nella collisione con un altro battello, l' Opera. Secondo le prime ricostruzioni, Denise Ruggeri sarebbe rimasta gravemente ferita a un polmone dopo una caduta all'interno della cabina provocata dall'impatto. Nonostante i tentativi di soccorso, è morta poco dopo. Era in vacanza insieme al marito. Oltre alla vittima, circa 70 cittadini italiani che si trovavano sulle imbarcazioni sono stati messi in salvo e hanno trascorso la notte in albergo.

