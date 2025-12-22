Chi era Anna Tagliaferri uccisa davanti agli occhi della madre | orrore a Cava de’ Tirreni Una terra martoriata

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna denuncia pregressa. Indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. La città di Cava de’ Tirreni si ferma e sospende le iniziative natalizie. Anna Tagliaferri, imprenditrice di Cava de’ Tirreni, è l’ennesima vittima di femminicidio di questo 2025. La 40enne è stata accoltellata a morte dal compagno, il coetaneo Fabio Di Domenico, davanti alla madre di lei che cercava di difenderla. L’uomo si è poi tolto la vita lanciandosi nel vuoto. (ANSA FOTO) – Notizie.com La tragedia si è consumata poche ore fa a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, nella casa dove i due convivevano. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Chi era Anna Tagliaferri, uccisa davanti agli occhi della madre: orrore a Cava de’ Tirreni. “Una terra martoriata”

