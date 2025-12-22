Check-list operativa per la segreteria didattica | Iscrizioni all’anno scolastico 2026 2027

L’allegata check-list operativa è predisposta a supporto della segreteria didattica nella gestione delle iscrizioni all’anno scolastico 20262027, in attuazione della Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 8069 del 18 dicembre 2025. Il documento fornisce una guida pratica e sistematica alle attività da svolgere nelle diverse fasi del procedimento, dalla preparazione dei moduli su . L'articolo Check-list operativa per la segreteria didattica: Iscrizioni all’anno scolastico 20262027 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

