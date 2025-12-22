Che tempo che fa Benigni sconvolge Fazio | Cosa ho detto a Leone XIV

"Ti ho visto seduto accanto al Papa": Fabio Fazio lo ha detto al suo ospite, Roberto Benigni, a Che tempo che fa sul Nove. E lui, con grande entusiasmo, ha confermato: "A un certo punto arriva Papa Leone XIV, mi dicono che voleva vedere il mio spettacolo. Quando è arrivato, tutto vestito da Papa, aveva un'aura. Ho visto proprio degli angeli intorno. Gentilissimo, cordiale, veramente semplice e gentile in una maniera incredibile, ma aveva quest'aura da Papa, è rimasto sempre il Papa tutto il tempo, ogni secondo che mi voltavo era sempre il Papa, una cosa bellissima". Poi ha rivelato che "abbiamo parlato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

