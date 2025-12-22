Che roba La nuova casa di Stefano De Martino è pazzesca | dov’è e com’è fatta dentro

Il 2025 è stato senza dubbio l’anno della definitiva consacrazione di Stefano De Martino. Dopo aver raccolto l’eredità del precedente conduttore alla guida di Affari Tuoi, è riuscito a imporsi come uno dei volti più forti del prime time Rai, mantenendo ottimi risultati nonostante la concorrenza di programmi come La Ruota della Fortuna e altri format molto seguiti. Successo, popolarità e nuovi progetti in arrivo hanno rafforzato la sua immagine pubblica, ma non hanno cambiato il suo stile di vita: De Martino non ama la movida, non è un habitué dei locali e preferisce trascorrere il tempo libero a casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Stefano De Martino parla dei video intimi rubati: «Non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l'amore sotto le coperte»

Leggi anche: Stefano De Martino, beccato con la sua nuova fidanzata: l’incontro casuale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Stefano De Martino mostra la sua nuova casa (di design): foto e video - Il conduttore ha mostrato per la prima volta gli interni del suo nuovo appartamento a Milano ... today.it

Tanta roba nuova che sta nascendo! Ma senza farvela raccontare da qualcuno ci penso io qui… pian pianino. 2026 IL NOSTRO HOTEL IN PRIMISI assieme a Friuli e TURISMO sulle mie Alpi… ci diventeremo matti per quante ne abbiamo inverno e estate G - facebook.com facebook