Per anni è stato una presenza familiare, rassicurante, quasi domestica. Davide Mengacci entrava nelle case degli italiani col suo sorriso spontaneo, una parlantina gentile e quel talento naturale di sembrare esattamente ciò che era: una persona normale catapultata nello spettacolo. Oggi che la televisione generalista lo vede meno protagonista, la domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Davide Mengacci? Cosa fa oggi Davide Mengacci. La risposta, in realtà, è meno misteriosa di quanto sembri. Mengacci non è scomparso: ha semplicemente scelto di fare un passo di lato, dopo quarant’anni di carriera in Mediaset, vissuti senza mai indossare maschere. 🔗 Leggi su Dilei.it

